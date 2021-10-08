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Доходы россиян будут считать по-новому

Лера Букина
29 минут назад

Инвестиции на бирже намерены включить в расчет реальных доходов россиян. Об этом пишут «Ведомости».

Доходы россиян будут считать по-новому
Фото: ТАССТАСС

Вопрос корректировки методологии расчета денежных доходов граждан с учетом их инвестиционной активности на фондовом рынке обсуждает Росстат. Также для этой цели была создана межведомственная рабочая группа, в которую вошли представители ведомства и Центробанка.

Статистическая служба намерена включить в расчет денежных доходов населения данные ЦБ о состоянии брокерских счетов физлиц в агрегированном виде, заявил заместитель руководителя Росстата Дмитрий Кенчадзе. На брокерский счет поступают дивиденды, купоны по ценным бумагам и доходы от продажи акций. В настоящее время, согласно методологии Росстата, они считаются сбережениями, пока средства не выведены с брокерского счета. Их официально признают доходами при выводе с фондового рынка, то есть когда клиент перечисляет деньги на текущий банковский счет.

«В конце года в рамках эксперимента рассмотрим вопрос о включении этих данных в расчет денежных доходов населения, а затем – по завершении гармонизации с системой национальных счетов – обсудим необходимость внесения соответствующих изменений в методологию», – сказал Кенчадзе.

Росстат сможет учитывать данные о тех суммах, которые граждане зарабатывают на фондовом рынке, когда ознакомится с состоянием брокерских счетов. Как указал представитель ведомства, ежеквартальные данные о денежных доходах будут более точными.

Ранее сообщалось, что общее число физических лиц, имеющих доступ к биржевым рынкам, в августе выросло на 603,6 тысячи, до 13,8 млн человек. Число активных клиентов на Московской бирже достигло в августе максимума: сделки совершали более 2,1 млн человек.

Личный счет,Рынки,Московская биржа,Центральный банк России,Росстат,Ведомости,
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