Доходы россиян будут считать по-новому

Инвестиции на бирже намерены включить в расчет реальных доходов россиян. Об этом пишут «Ведомости».

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Вопрос корректировки методологии расчета денежных доходов граждан с учетом их инвестиционной активности на фондовом рынке обсуждает Росстат. Также для этой цели была создана межведомственная рабочая группа, в которую вошли представители ведомства и Центробанка.

Статистическая служба намерена включить в расчет денежных доходов населения данные ЦБ о состоянии брокерских счетов физлиц в агрегированном виде, заявил заместитель руководителя Росстата Дмитрий Кенчадзе. На брокерский счет поступают дивиденды, купоны по ценным бумагам и доходы от продажи акций. В настоящее время, согласно методологии Росстата, они считаются сбережениями, пока средства не выведены с брокерского счета. Их официально признают доходами при выводе с фондового рынка, то есть когда клиент перечисляет деньги на текущий банковский счет.

«В конце года в рамках эксперимента рассмотрим вопрос о включении этих данных в расчет денежных доходов населения, а затем – по завершении гармонизации с системой национальных счетов – обсудим необходимость внесения соответствующих изменений в методологию», – сказал Кенчадзе.

Росстат сможет учитывать данные о тех суммах, которые граждане зарабатывают на фондовом рынке, когда ознакомится с состоянием брокерских счетов. Как указал представитель ведомства, ежеквартальные данные о денежных доходах будут более точными.