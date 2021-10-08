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В России повысят стоимость капремонта

Алиса Селезнёва
21 минуту назад

До конца года контракты на проведение капитального ремонта многоквартирных домов могут быть пересмотрены из-за роста цен на строительные материалы. Об этом со ссылкой на постановление правительства пишет «Коммерсант».

В России повысят стоимость капремонта
Фото: РИА НовостиРИА Новости

При этом, по данным издания, стоимость контрактов может увеличиваться не более чем на 25% и должна укладываться в предельную стоимость услуг по капремонту. Также она не может превышать объем средств, которые регоператор вправе ежегодно тратить на программу капитального ремонта.

Опрошенные изданием эксперты отметили, что постановление правительства стало ответом на острый кризис в отрасли. Так как на фоне скачка цен на стройматериалы, который Росстат оценил в 27,7% за год, подрядчики с долгосрочными контрактами начали идти на расторжение договоров, несмотря на риски быть исключенными из реестра квалифицированных подрядчиков.

Регионы даже заявляли о случаях отсутствия участников на торгах из-за того, что стоимость контрактов не покрывала расходы на капремонт и могла привести к убыткам компаний.

Исполнительный директор НП «ЖКХ-Контроль» Светлана Разворотнева также обратила внимание на системные проблемы в отрасли. Во многих регионах взносы составляют 7–9 руб. с 1 кв. м и их недостаточно для выполнения уже принятых программ, при этом софинансирования из региональных бюджетов не происходит, отметила она.

При этом эксперты считают, что со стоимостью роста расходов на капремонт регионам придется либо снижать объемы работ, либо поднимать размеры взносов.

Ранее портал РБК составил список малоизвестных льгот на услуги ЖКХ. В частности, пенсионеры 70-79 лет оплачивают только половину взноса на капремонт, а с 80 лет полностью перестают его платить. Скидка в 50% на уплату взносов также предоставляется ветеранам труда, людям с первой и второй группами инвалидности, инвалидам войны.

Личный счет,Росстат,РБК,
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