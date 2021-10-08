В России повысят стоимость капремонта

До конца года контракты на проведение капитального ремонта многоквартирных домов могут быть пересмотрены из-за роста цен на строительные материалы. Об этом со ссылкой на постановление правительства пишет «Коммерсант».

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При этом, по данным издания, стоимость контрактов может увеличиваться не более чем на 25% и должна укладываться в предельную стоимость услуг по капремонту. Также она не может превышать объем средств, которые регоператор вправе ежегодно тратить на программу капитального ремонта.

Опрошенные изданием эксперты отметили, что постановление правительства стало ответом на острый кризис в отрасли. Так как на фоне скачка цен на стройматериалы, который Росстат оценил в 27,7% за год, подрядчики с долгосрочными контрактами начали идти на расторжение договоров, несмотря на риски быть исключенными из реестра квалифицированных подрядчиков.

Регионы даже заявляли о случаях отсутствия участников на торгах из-за того, что стоимость контрактов не покрывала расходы на капремонт и могла привести к убыткам компаний.

Исполнительный директор НП «ЖКХ-Контроль» Светлана Разворотнева также обратила внимание на системные проблемы в отрасли. Во многих регионах взносы составляют 7–9 руб. с 1 кв. м и их недостаточно для выполнения уже принятых программ, при этом софинансирования из региональных бюджетов не происходит, отметила она.

При этом эксперты считают, что со стоимостью роста расходов на капремонт регионам придется либо снижать объемы работ, либо поднимать размеры взносов.