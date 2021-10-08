Стоимость билетов в кино обновила шестилетний максимум

Средняя стоимость билета в кино по итогам недели с 30 сентября по 6 октября 2021 года обновила почти шестилетний рекорд, достигнув 304,8 рублей. Об этом пишет РБК со ссылкой на базу данных Единой федеральной автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС).

Фото: ТАСС ТАСС

Отмечается, что на прошедшей кинонеделе (начинается в четверг) в кинотеатрах побывали 5,1 млн человек.

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В прокат вышли блокбастеры, премьеры которых голливудские мейджоры откладывали из-за опасений лишиться кассы на фоне закрытых из-за пандемии площадок. Речь идет об экранизации комикса Marvel «Веном-2», за неделю собравшей более 1,2 млрд рублей, и фильме «Дюна», который заработал около 1,4 млрд рублей за три недели.

На ценовую политику билетов влияет финансовое состояние населения в каждом отдельно взятом регионе, отмечает представитель сети кинотеатров «Люксор». Самая большая средняя стоимость билета по сети за сентябрь составила 320 рублей, наименьшая — 160 рублей. В сети считают, что рост цен на билеты связан с выходящими блокбастерами, а также с повышенным спросом со стороны аудитории.

В «Каро Фильм» заявили, что в их сети «роста цен на билеты нет». За последние пять лет при совокупной инфляции более 26% подорожание билетов составило лишь 8%, отмечает главный редактор «Бюллетеня кинопрокатчика» Александр Нечаев. Цены на билеты в России не сопоставимы с уровнем цен на них во многих странах, ведь там он выше, подчеркнул эксперт.

Цены будут расти и дальше, полагает первый заместитель председателя Союза кинематографистов России Олег Иванов. Во время новогодних праздников билеты будут стоить около 500 рублей, что будет пиком, считает он.

Нечаев напомнил об издержках кинотеатров в связи с эпидемиологической обстановкой, в этой связи он не исключает дальнейшего роста цен на билеты в кино.