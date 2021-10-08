ЦБ проверит переводы россиян с карты на карту

Банк России потребовал от участников платежного рынка предоставить до 18 октября данные по выявлению ими дроперских операций. Об этом пишет «Коммерсант».

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Дроперами называют граждан или компании, на чьи счета перечисляют украденные деньги. В запросе ЦБ речь идет о переводах денег с карты на карты. Среди требований регулятора – указать ограничения и лимиты по таким операциям, параметры их мониторинга, применяемые способы выявления «дропперов», механизмы контроля таких платежей и прочее. Также ЦБ запросил реестр операций, включая отмененные и заблокированные, суммы комиссий по таким операциям.

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В ЦБ отметили, что Р2Р-переводы являются значимой частью платежного рынка.

«Нет задачи минимизации объемов таких трансакций. Целью взаимодействия с участниками рынка является изучение их деятельности по управлению рисками по таким операциям», – заявили изданию в регуляторе.

В Центробанке намерены выявить лучшие практики и подготовить рекомендации банкам по совершенствованию их систем управления рисками.

В пресс-службе QIWI заявили, что исполнят запрос ЦБ. В ВТБ ответили, что банк обеспечивает максимальный уровень защиты P2P-переводов.

Однако некоторые решили вовсе отказаться от сервиса переводов с карты на карту граждан, в частности, РНКО «Платежный центр» (оператор ПС «Золотая корона»).

«Не существует эффективных методов по контролю за операциями "карта-карта", когда сервис предоставляется внешним клиентам. Банк объективно в этом случае лишен возможности оценить легализационные риски конкретной операции», – заявил член совета директоров РНКО «Платежный центр» Александр Погудин.

Управляющий RTM Group Евгений Царев сравнил переводы с карты на карту и организованную ЦБ Систему быстрых платежей (СБП). Карту можно передать кому угодно, получить на нее деньги и обналичить, а при ее блокировке можно воспользоваться другими. В случае с СБП все сложнее: там один аккаунт, один номер телефона, и блокировка коснется всех карт. По словам Царева, в дальнейшем проблемы могут возникнуть как у мошенников, так и у добросовестных граждан.