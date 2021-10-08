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ЦБ проверит переводы россиян с карты на карту

Лера Букина
13 минут назад

Банк России потребовал от участников платежного рынка предоставить до 18 октября данные по выявлению ими дроперских операций. Об этом пишет «Коммерсант».

ЦБ проверит переводы россиян с карты на карту
Фото: ТАССТАСС

Дроперами называют граждан или компании, на чьи счета перечисляют украденные деньги. В запросе ЦБ речь идет о переводах денег с карты на карты. Среди требований регулятора – указать ограничения и лимиты по таким операциям, параметры их мониторинга, применяемые способы выявления «дропперов», механизмы контроля таких платежей и прочее. Также ЦБ запросил реестр операций, включая отмененные и заблокированные, суммы комиссий по таким операциям.

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В ЦБ отметили, что Р2Р-переводы являются значимой частью платежного рынка.

«Нет задачи минимизации объемов таких трансакций. Целью взаимодействия с участниками рынка является изучение их деятельности по управлению рисками по таким операциям», – заявили изданию в регуляторе.

В Центробанке намерены выявить лучшие практики и подготовить рекомендации банкам по совершенствованию их систем управления рисками.

В пресс-службе QIWI заявили, что исполнят запрос ЦБ. В ВТБ ответили, что банк обеспечивает максимальный уровень защиты P2P-переводов.

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Однако некоторые решили вовсе отказаться от сервиса переводов с карты на карту граждан, в частности, РНКО «Платежный центр» (оператор ПС «Золотая корона»).

«Не существует эффективных методов по контролю за операциями "карта-карта", когда сервис предоставляется внешним клиентам. Банк объективно в этом случае лишен возможности оценить легализационные риски конкретной операции», – заявил член совета директоров РНКО «Платежный центр» Александр Погудин.

Управляющий RTM Group Евгений Царев сравнил переводы с карты на карту и организованную ЦБ Систему быстрых платежей (СБП). Карту можно передать кому угодно, получить на нее деньги и обналичить, а при ее блокировке можно воспользоваться другими. В случае с СБП все сложнее: там один аккаунт, один номер телефона, и блокировка коснется всех карт. По словам Царева, в дальнейшем проблемы могут возникнуть как у мошенников, так и у добросовестных граждан.

Ранее сообщалось, что в России хотят ужесточить контроль банков за пополнением карт через банкоматы и терминалы. Инициатива исходит от Центробанка. Систему, которая анализирует каждую транзакцию и присваивает ей метку, характеризующую надежность, планируют распространить на все входящие платежи, включая переводы через терминалы.

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