Работающим пенсионерам проиндексируют пенсии

В Госдуму внесен подготовленный Собранием депутатов Ненецкого автономного округа законопроект о возврате индексации страховых пенсий работающим пенсионерам с 1 января 2022 года. Документ зарегистрирован и размещен в электронной базе данных нижней палаты парламента.

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Выплаты по старости для работающих пенсионеров не индексируются с 2016 года. Ежегодно производится их перерасчет не более чем на три индивидуальных пенсионных коэффициента, в этом году он составил максимум 297 рублей. При этом такую сумму получили не все пожилые работники, так как она зависит от их зарплаты.

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В первой половине января президент России Владимир Путин поручил правительству представить предложения по ежегодной индексации пенсий работающим пенсионерам. В августе глава государства заявил о необходимости подтянуть доходы некоторых категорий россиян на фоне инфляции.

Депутаты Ненецкого автономного округа в пояснительной записке к внесенному в Госдуму законопроекту констатировали, что прекращение индексации пенсий пожилым работающим россиянам «негативно сказалось на их финансовом положении и привело к существенному снижению покупательной способности граждан».

«Кроме того, в качестве ответной меры со стороны граждан последовало резкое сокращение числа работающих пенсионеров. Важно отметить, что только часть пенсионеров действительно прекратила трудовые отношения, большая же часть перешла на получение «серой зарплаты» ( ) Законопроектом предусмотрен возврат к индексации пенсий для работающих пенсионеров в 2022 году», - говорится в документе.

На сайте Госдумы отмечается, что законопроект направлен в комитет нижней палаты парламента по труду, социальной политике и делам ветеранов.

Ранее в Пенсионном фонде России рассказали о правилах индексации пенсий при увольнении. Так, после увольнения пенсионера, пенсионные выплаты в полном объеме с учетом всех «пропущенных» индексаций ему начислят с 1-го числа месяца, который последует за месяцем увольнения.