Раскрыты выдающие телефонных мошенников слова

Телефонных мошенников можно вычислить по словосочетаниям «лицевой счет» и «финансовая ячейка». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование компании-производителя систем борьбы с утечками данных DeviceLock.

Фото: ТАСС ТАСС

Отмечается, что злоумышленники постепенно уходят от использования подорожавших банковских баз данных и стараются выманить информацию о счетах в банке во время разговора.

Для этого аферисты сообщают потенциальным жертвам, что на их имя якобы взят кредит с использованием «лицевого счета», привязанного к паспортным данным, рассказал гендиректор DeviceLock DLP Юрий Томашко. Для предотвращения хищения требуется назвать номера своих банковских счетов и перевести все средства на некий безопасный счет.

«Слова "лицевой счет" или "финансовая ячейка" должны выступать сигналом того, что вы говорите с мошенником. <...> Так как никаких лицевых счетов, привязанных к паспортным данным, не существует, то и похитить с них средства или взять кредит невозможно», — объяснил Томашко.

В таких ситуациях он советует прекращать разговор и не отвечать на незнакомые номера. Также не стоит издеваться, затягиваясь разговор или называть несуществующие данные.

«Это приводит преступников в крайнее раздражение, и в качестве мести они все чаще используют звонки с сообщением о минировании или совершении других преступлений, причем номер звонящего подменяют на номер жертвы. Значительно проще и безопаснее просто повесить трубку», — заключил Томашко.