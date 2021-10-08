Вассерман призвал россиян отказаться от покупки долларов

США стоят на грани дефолта из-за бесконтрольной эмиссии, и банкротство является лишь вопросом времени. Поэтому не стоит вкладывать деньги в американскую национальную валюту. Такое мнение YouTube-каналу «Аврора» высказал российский публицист Анатолий Вассерман, сообщает ИА DEITA.RU.

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Вассерман отметил, что США попали в ловушку, бесконтрольно печатая деньги. В результате продолжение такой политики стало практически невозможным, а позиции доллара, как мировой резервной валюты, пошатнулись.

При этом выходом из ситуации для властей США может быть либо поднятие потолка госдолга, либо повышение ключевой ставки, которое может обернуться серьезным экономическим кризисом.

Так, если в США исчезнут «дешевые» деньги, то миллионы людей не смогут прибегнуть к перекредитованию, возникнет гигантский кризис неплатежей и обвал фондового рынка, который приведет к обесцениванию доллара.

Именно поэтому покупать американскую валюту в преддверии объявления в стране дефолта - неразумно, считает Вассерман.

Конгресс США до 31 июля заморозил лимит госдолга. Законодатели не успели поднять лимит до этого момента, и с 1 августа уровень задолженности достиг установленного законом максимума. Министр финансов США Джаннет Йеллен неоднократно информировала Конгресс о возможности дефолта.