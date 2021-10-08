Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+11° в 
Пробки 6 баллов
USD 71.99EUR 83.12BRENT 82.39
Войти в почту

Какие продукты подорожают к декабрю

Мария Иванова
36 минут назад

Экономист Александр Данилов считает, что к концу года в России подорожает большинство продуктов, в особенности курица, различные виды мяса и молочная продукция. Об этом сообщает «Экономика сегодня».

Какие продукты подорожают к декабрю
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам Данилова, грядущий рост цен связан с ускорением инфляции, увеличившимся экспортом и дефицитом некоторых товаров. Экономист считает, что также к Новому году подорожают рыба, красная икра, алкоголь, овощи и импортная продукция.

Данилов отметил, что подорожают не только продукты: к декабрю он также ждет роста цен на услуги салонов красоты и бензин.

К концу сентября, по данным Минэкономразвития, годовая инфляция в продовольственном сегменте достигла 9,41 процента. Заметнее всего подорожали капуста (на 77,05 процента), картофель (на 52,53 процента), морковь (на 30,16 процента) и лук (на 29,21 процента), писали «Ведомости».

Доцент кафедры финансов и цен РЭУ имени Плеханова Мария Долгова ранее прогнозировала, что большинство продуктов в РФ до конца года подорожают как минимум на пять процентов, но возможен и рост цен до 15 - 20 процентов. Драйверами роста Долгова назвала муку, макароны и хлебобулочные изделия (так как дорожает пшеница). Также эксперт ждет роста цен на некоторые крупы и сезонные овощи и фрукты - отечественный урожай собран и практически распродан.

Кроме того, аналитики прогнозируют нехватку собственного урожая картофеля в РФ. Это означает, что картофель на прилавках будет импортным и более дорогим.

Долгова подчеркивала, что в случае подорожания сахара розничные цены, скорее всего, снова будут сдерживаться государством.

Личный счет,Александр Данилов,Ведомости,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители