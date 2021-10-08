Какие продукты подорожают к декабрю

Экономист Александр Данилов считает, что к концу года в России подорожает большинство продуктов, в особенности курица, различные виды мяса и молочная продукция. Об этом сообщает «Экономика сегодня».

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По словам Данилова, грядущий рост цен связан с ускорением инфляции, увеличившимся экспортом и дефицитом некоторых товаров. Экономист считает, что также к Новому году подорожают рыба, красная икра, алкоголь, овощи и импортная продукция.

Данилов отметил, что подорожают не только продукты: к декабрю он также ждет роста цен на услуги салонов красоты и бензин.

К концу сентября, по данным Минэкономразвития, годовая инфляция в продовольственном сегменте достигла 9,41 процента. Заметнее всего подорожали капуста (на 77,05 процента), картофель (на 52,53 процента), морковь (на 30,16 процента) и лук (на 29,21 процента), писали «Ведомости».

Доцент кафедры финансов и цен РЭУ имени Плеханова Мария Долгова ранее прогнозировала, что большинство продуктов в РФ до конца года подорожают как минимум на пять процентов, но возможен и рост цен до 15 - 20 процентов. Драйверами роста Долгова назвала муку, макароны и хлебобулочные изделия (так как дорожает пшеница). Также эксперт ждет роста цен на некоторые крупы и сезонные овощи и фрукты - отечественный урожай собран и практически распродан.

Кроме того, аналитики прогнозируют нехватку собственного урожая картофеля в РФ. Это означает, что картофель на прилавках будет импортным и более дорогим.