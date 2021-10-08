Россиян со сбережениями предупредили о «большом обвале»

Раздутый фондовый рынок США столкнется с очень жесткой коррекцией, заявил российский экономист Михаил Делягин. Об этом сообщает ИА DEITA.RU.
Если на американской бирже все-таки случится большой обвал, это ощутит весь мир, в том числе, Россия. В таком случае, прежде всего, произойдет взлет курса доллара. Это заставит паниковать россиян, хранящих свои сбережения в рублях, заявил Делягин. Эксперт указал на возможное падение покупательской способности национальной валюты из-за того, что почти все товары в российских магазинах имеют в своей структуре стоимости большую составляющую, выраженную в долларах. Однако он предостерег от обмена всех своих накоплений на доллары.
При обвале рынков восстановление экономики США займет долгие годы, а доллар может начать стремительно дешеветь. Тогда те, кто не поддался панике, сохранят свои сбережения на прежнем уровне, заключил экономист.
Ранее сообщалось, что в начале августа крупные банки подняли ставки по депозитам на докоронавирусный уровень. Средняя максимальная ставка в банках из топ-10 выросла с 4,5 до 6,2%.