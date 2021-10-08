Россиян со сбережениями предупредили о «большом обвале»

Если на американской бирже все-таки случится большой обвал, это ощутит весь мир, в том числе, Россия. В таком случае, прежде всего, произойдет взлет курса доллара. Это заставит паниковать россиян, хранящих свои сбережения в рублях, заявил Делягин. Эксперт указал на возможное падение покупательской способности национальной валюты из-за того, что почти все товары в российских магазинах имеют в своей структуре стоимости большую составляющую, выраженную в долларах. Однако он предостерег от обмена всех своих накоплений на доллары.