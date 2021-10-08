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МФО захотели выдавать кредитные карты

Елена Прошина
37 минут назад

Микрофинансовые организации задумались о выходе в новый сегмент кредитования граждан — с помощью карт. Но сделать это сейчас МФО не дают законодательные ограничения — участники рынка планируют создать новый класс компаний с правом на это, сообщили в РБК.

МФО захотели выдавать кредитные карты
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Речь идет о формировании финансовой организации, которая займет промежуточное место между микрофинансами и банками с базовой лицензией. К такому классу компаний будут применять более высокие требования по капиталу, но взамен у них появится возможность выдавать кредитные карты наравне с банками. При этом считать данные организации «квазибанками» все же будет нельзя — в отличие от кредитных фирм они, как и все МФО, по-прежнему не смогут открывать клиентам текущие счета и вклады.

«Инициатива не сводится только к созданию нового типа субъектов.Рынок заинтересован в более широком применении риск-ориентированного подхода к регулированию и четком разграничении продуктов, которые может предлагать та или иная компания в зависимости от масштабов бизнеса», — приводятся в материале слова председателя совета СРО «МиР» Эльмана Мехтиева.

Он отметили, что ранее данное предложение уже обсуждалось с Банком России, но «не в столь систематизированном виде».

Личный счет,Эльман Мехтиев,Центральный банк России,
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