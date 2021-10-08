МФО захотели выдавать кредитные карты

Микрофинансовые организации задумались о выходе в новый сегмент кредитования граждан — с помощью карт. Но сделать это сейчас МФО не дают законодательные ограничения — участники рынка планируют создать новый класс компаний с правом на это, сообщили в РБК .

Речь идет о формировании финансовой организации, которая займет промежуточное место между микрофинансами и банками с базовой лицензией. К такому классу компаний будут применять более высокие требования по капиталу, но взамен у них появится возможность выдавать кредитные карты наравне с банками. При этом считать данные организации «квазибанками» все же будет нельзя — в отличие от кредитных фирм они, как и все МФО, по-прежнему не смогут открывать клиентам текущие счета и вклады.