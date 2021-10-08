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В России вырастет максимальное пособие по безработице

Елена Прошина
51 минуту назад

В 2022 году максимальное пособие по безработице в России планируется увеличить до 12 792 рублей, пишет ТАСС со ссылкой на Минтруд РФ.

В России вырастет максимальное пособие по безработице
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Максимальный размер пособия по безработице в 2022 году будет равен минимальному размеру оплаты труда, установленному на 2021 год, - 12 792 рубля», - сообщили в министерстве.

Как отмечается, соответствующий проект постановления правительства РФ представлен для общественного обсуждения. В Минтруде добавили, что размер максимального пособия по безработице в 2021 году составляет 12 130 рублей, что соответствует МРОТ 2020 года.

Личный счет,Минтруд,Правительство РФ,ИТАР-ТАСС,
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