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День за два. Кто может рассчитывать на льготный учет стажа

Вероника Полынина
24 минуты назад

Работавшие с больными COVID-19 медики имеют право на расчет стажа в льготном порядке – один день за два, напомнили в Пенсионном фонде России.

День за два. Кто может рассчитывать на льготный учет стажа
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Правительство РФ своим Постановлением от 6 августа 2020 года 1191 установило особый порядок исчисления периодов работы, дающей право на досрочное пенсионное обеспечение. Так, отдельным категориям медицинских работников, оказывающих медицинскую помощь пациентам с новой коронавирусной инфекцией и подозрением на нее, периоды такой работы с 1 января по 30 сентября 2020 года учитываются в льготном порядке (день работы- как два дня)», - говорится в сообщении ПФР.

Отмечается, что в стаж включаются больничные и оплачиваемые отпуска, а также установленные Трудовым кодексом выходные дни.

На льготный порядок исчисления стажа могут рассчитывать медики, работающие с больными COVID-19 в стационарах, поликлиниках, КТ-центрах, скорой медицинской помощи, а также работники, осуществляющие забор биологического материала пациентов для лабораторного исследования на наличие коронавируса.

При этом для медиков, которые работают с больными COVID-19 по совместительству, льготный порядок начисления стажа не предусмотрен, указали в ПФР.

Министерство труда и социальной защиты России намерено внести изменения в закон «О страховых пенсиях». После вступления поправок в силу россиянам начнут засчитывать стаж работы в режиме неполного дня в условиях Крайнего Севера и на приравненных к нему территориях.

Личный счет,Пенсионный фонд РФ,Правительство РФ,
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