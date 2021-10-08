День за два. Кто может рассчитывать на льготный учет стажа

Работавшие с больными COVID-19 медики имеют право на расчет стажа в льготном порядке – один день за два, напомнили в Пенсионном фонде России.

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«Правительство РФ своим Постановлением от 6 августа 2020 года 1191 установило особый порядок исчисления периодов работы, дающей право на досрочное пенсионное обеспечение. Так, отдельным категориям медицинских работников, оказывающих медицинскую помощь пациентам с новой коронавирусной инфекцией и подозрением на нее, периоды такой работы с 1 января по 30 сентября 2020 года учитываются в льготном порядке (день работы- как два дня)», - говорится в сообщении ПФР.

Отмечается, что в стаж включаются больничные и оплачиваемые отпуска, а также установленные Трудовым кодексом выходные дни.

На льготный порядок исчисления стажа могут рассчитывать медики, работающие с больными COVID-19 в стационарах, поликлиниках, КТ-центрах, скорой медицинской помощи, а также работники, осуществляющие забор биологического материала пациентов для лабораторного исследования на наличие коронавируса.

При этом для медиков, которые работают с больными COVID-19 по совместительству, льготный порядок начисления стажа не предусмотрен, указали в ПФР.