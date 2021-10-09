ЦБ заинтересовался переводами с карты на карту

Банк России запросил у участников платежного рынка данные о переводах средств с карты на карты, пишет «Коммерсант».

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Данная информация необходима регулятору для борьбы с мошенниками, которые крадут деньги у граждан. Согласно типичной схеме, аферист звонит жертве, представившись сотрудником службы безопасности кредитного учреждения или правоохранительных органов.

Злоумышленник убеждает жертву перевести средства на некую карту, чтобы их «спасти». В результате деньги уходят на карту посредника, который переводит средства на счет преступника, получая за это определенный процент. Именно с такой схемой намерен бороться ЦБ РФ.

В настоящее время банки самостоятельно отслеживают такие операции и нередко их блокируют. Из запроса регулятора следует, что кредитные организации должны предоставить данные до 18 октября. В сведениях должны содержаться ограничения и лимиты по таким операциям, способы мониторинга.

В 2018 году Центробанк России уже пытался решить проблему дроперов. Регулятор планировал создать «черный список» россиян и компаний, на счета которых выводятся украденные деньги.