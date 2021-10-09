Назван средний уровень зарплаты заёмщика в России

«Это можно сделать достаточно просто, соотнеся сумму ежемесячных платежей по всем кредитам (в т. ч. по тем, которые ещё только планируется взять) со своими ежемесячными доходами. Оставшихся средств обязательно должно хватить с запасом на достойное проживание. Иными словами, качество жизни заёмщика и его домохозяйства при этом не должно сильно пострадать», — уточнил Волков.