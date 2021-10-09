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Эксперты предсказали российским пенсионерам «денежный дождь»

Елена Прошина
1 час назад

Российские власти могут преподнести пожилым гражданам новогодний подарок в виде очередной денежной выплаты. Такие мнения экспертов приводит «Московский комсомолец».

Эксперты предсказали «денежный дождь» пенсионерам
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Идея подарка от российских властей пенсионерам страны в виде единовременной выплаты в размере 10 000 рублей ко Дню пожилого человека, отмечаемому 1 октября, так и не стала реальностью. Ряд экспертов не исключают, что она может быть реализована к Новому году.

«Повторная выплата пенсионерам в размере 10 000 рублей или близко к этой сумме достаточно реальна, особенно ближе к Новому году. Государство вполне способно преподнести пенсионерам такой новогодний подарок», - считает заместитель руководителя ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова.

По ее мнению, доплату следует распространить на всех пенсионеров, а не только неработающих.

«На фоне профицитного бюджета у властей сегодня появился очень хороший повод повторно обрушить денежный дождь на пенсионеров. С высокой вероятность сумма единоразовой выплаты будет находиться в диапазоне 5 000 – 15 000 рублей», - уверен экономист Андрей Лобода.

Он прогнозирует, что о новых выплатах президент России Владимир Путин объявит в середине декабря.

«Теперь, когда инфляция поднялась до 7,4% и объявлена война ей в основном за счет сжатия денежной массы и спроса, увеличение поступления денег выглядит как нонсенс», - полагает главный аналитик TeleTrade Марк Гойхман.

Он скептически оценивает вероятность выплат пенсионерам к Новому году.

Напомним, что некоторое время назад в соцсетях получила популярность петиция президенту России Владимиру Путину о повторной выплате 10 000 рублей пенсионерам страны. На данный момент она набрала более 105 000 подписей. Известно, что информация об этой инициативе направлена в Госдуму.

Личный счет,Марк Гойхман,Андрей Лобода,Наталья Мильчакова,Владимир Путин,Госдума,Московский комсомолец,
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