Подсчитан средний чека россиян за один поход в магазин

Социологи подсчитали, сколько денег тратят россияне за один поход в магазин. Исследование провел холдинг «Ромир».

Фото: РИА Новости РИА Новости

«С 27 сентября по 3 октября 2021 года средний чек (средняя стоимость одной покупки) россиянина составил 628 рублей», - говорится в сообщении.

На предыдущей неделе россияне тратили на 3,4% (22 рубля) меньше.

По сравнению с аналогичным периодом 2020 года траты выросли на 12,1% (68 рублей)

Исследование проводилось на основе данных о потреблении 40 000 россиян, 15 000 домохозяйств в 220 городах.