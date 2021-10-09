Подсчитан средний чека россиян за один поход в магазин

Социологи подсчитали, сколько денег тратят россияне за один поход в магазин. Исследование провел холдинг «Ромир».
«С 27 сентября по 3 октября 2021 года средний чек (средняя стоимость одной покупки) россиянина составил 628 рублей», - говорится в сообщении.
На предыдущей неделе россияне тратили на 3,4% (22 рубля) меньше.
По сравнению с аналогичным периодом 2020 года траты выросли на 12,1% (68 рублей)
Исследование проводилось на основе данных о потреблении 40 000 россиян, 15 000 домохозяйств в 220 городах.
Ранее сообщалось, что в первой половине 2021 года средний уровень зарплаты у россиянина, который решил оформить кредит, составил 28 тысяч рублей.