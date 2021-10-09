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В ПФР рассказали, как получить надбавку к пенсии в 25%

Майк Габриелян
1 час назад

Россияне, работавшие в сельской местности, получат фиксированную выплату в составе страховой пенсии с 25-процентной надбавкой. Об этом рассказали в отделении ПФР Забайкальского края.

В ПФР рассказали, как получить надбавку к пенсии в 25%
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Неработающим пенсионерам, имеющим не менее 30 календарных лет трудовой деятельности в сельском хозяйстве и проживающим в сельской местности, установлена повышенная 25-процентная надбавка к фиксированной выплате страховой пенсии по старости или инвалидности», - сказано в сообщении.

Отмечается, что право на надбавку имеют граждане, которые трудились в колхозах и совхозах, крестьянских и фермерских хозяйствах, в отрасли животноводства, растениеводства, рыбоводства и других сферах сельского хозяйства.

В 2021 году размер фиксированной выплаты в составе страховой пенсии составляет 6044 рубля 48 копеек. Соответственно 25-процентная надбавка сельским жителям составляет 1511 рублей 12 копеек.

В ПФР также отметили, что условием перерасчета фиксированной выплаты у сельских пенсионеров является отсутствие работы. В случае устройства пенсионера на работу, надбавка будет снята. Вновь ее будут выплачивать после увольнения.

Ранее в Госдуму был внесен законопроект о возврате индексации страховых пенсий работающим пенсионерам с 1 января 2022 года.

Личный счет,Пенсионный фонд РФ,Госдума,
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