Юрист рассказал, какие переводы на карту облагаются налогом

Ведущий юрист объединенного юридического центра «Парфенон» Павел Уткин рассказал, когда не надо платить налог с банковского перевода на карту, а когда – придется. Его слова приводит агентство «Прайм».

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«Деньги, приходящие на счета граждан России в качестве зарплаты от работодателя, налогом не облагаются», - утверждает Уткин.

Он пояснил, что в этом случае работодатель уже перечислил в бюджет налог, причитающийся государству с доходов гражданина.

Если же человеку на его банковскую карту поступают платежи за сдачу в аренду квартиры или им подобные перечисления, то он должен самостоятельно отдавать государству 13% таких средств.

Зарегистрированные в качестве самозанятых граждане обязаны самостоятельно перечислять в бюджет 4% доходов, поступающих на их банковские счета.