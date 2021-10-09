Юрист рассказал, какие переводы на карту облагаются налогом

Ведущий юрист объединенного юридического центра «Парфенон» Павел Уткин рассказал, когда не надо платить налог с банковского перевода на карту, а когда – придется. Его слова приводит агентство «Прайм».
«Деньги, приходящие на счета граждан России в качестве зарплаты от работодателя, налогом не облагаются», - утверждает Уткин.
Он пояснил, что в этом случае работодатель уже перечислил в бюджет налог, причитающийся государству с доходов гражданина.
Если же человеку на его банковскую карту поступают платежи за сдачу в аренду квартиры или им подобные перечисления, то он должен самостоятельно отдавать государству 13% таких средств.
Зарегистрированные в качестве самозанятых граждане обязаны самостоятельно перечислять в бюджет 4% доходов, поступающих на их банковские счета.
Также подлежат налогообложению денежный приз в лотерее или средства, полученные от игры в букмекерской конторе. На них распространяется 13-процентная госпошлина в случае выигрыша свыше 4000 рублей. Когда человек стал победителем в рекламной акции, то налог, который он должен оплатить, будет составлять не менее 35% от полученного им выигрыша.