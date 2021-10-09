Россиян предупредили о конце «халявы в ЖКХ»

Исполнительный директор Гильдии управляющих компаний в ЖКХ Вера Москвина прокомментировала постановление правительства о повышении платы за капремонт жилья на четверть. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

«Халява в ЖКХ давно закончилась. Ответственность собственника — в первую очередь финансовая, и никуда нам от этого не деться. Повысил Мишустин — и правильно сделал!» - сказала Москвина.

Она обратила внимание, что капитальный ремонт многоквартирных домов пробуксовывает по всей России. Причиной этому Москвина видит подорожание строительных материалов в три, четыре или даже в шесть раз.

Напомним, что 8 октября было опубликовано подписанное премьер-министром Михаилом Мишустиным постановление, касающееся увеличения взносов на капремонт. Согласно документу, до 1 января 2022 года вырастет размер взносов за капремонт для жильцов многоквартирных домов, где он уже идет или заключены соответствующие контракты.