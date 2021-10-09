Россиян предупредили о конце «халявы в ЖКХ»

Исполнительный директор Гильдии управляющих компаний в ЖКХ Вера Москвина прокомментировала постановление правительства о повышении платы за капремонт жилья на четверть. Об этом сообщает «Комсомольская правда».
«Халява в ЖКХ давно закончилась. Ответственность собственника — в первую очередь финансовая, и никуда нам от этого не деться. Повысил Мишустин — и правильно сделал!» - сказала Москвина.
Она обратила внимание, что капитальный ремонт многоквартирных домов пробуксовывает по всей России. Причиной этому Москвина видит подорожание строительных материалов в три, четыре или даже в шесть раз.
Напомним, что 8 октября было опубликовано подписанное премьер-министром Михаилом Мишустиным постановление, касающееся увеличения взносов на капремонт. Согласно документу, до 1 января 2022 года вырастет размер взносов за капремонт для жильцов многоквартирных домов, где он уже идет или заключены соответствующие контракты.
Постановление определяет, что стоимость договора на капремонт многоэтажного жилья может быть увеличена, но не более чем на 25%. Кроме того, повышать цену можно будет только в случае, когда подрядчик может доказать, что затраты на стройматериалы, которые он намерен применять при ремонте, действительно подорожали.