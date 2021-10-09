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Россиян предупредили о конце «халявы в ЖКХ»

Елена Прошина
1 час назад

Исполнительный директор Гильдии управляющих компаний в ЖКХ Вера Москвина прокомментировала постановление правительства о повышении платы за капремонт жилья на четверть. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

«Халява в ЖКХ давно закончилась. Ответственность собственника — в первую очередь финансовая, и никуда нам от этого не деться. Повысил Мишустин — и правильно сделал!» - сказала Москвина.

Она обратила внимание, что капитальный ремонт многоквартирных домов пробуксовывает по всей России. Причиной этому Москвина видит подорожание строительных материалов в три, четыре или даже в шесть раз.

Напомним, что 8 октября было опубликовано подписанное премьер-министром Михаилом Мишустиным постановление, касающееся увеличения взносов на капремонт. Согласно документу, до 1 января 2022 года вырастет размер взносов за капремонт для жильцов многоквартирных домов, где он уже идет или заключены соответствующие контракты.

В России зафиксировали рекордное подорожание услуг ЖКХ

Постановление определяет, что стоимость договора на капремонт многоэтажного жилья может быть увеличена, но не более чем на 25%. Кроме того, повышать цену можно будет только в случае, когда подрядчик может доказать, что затраты на стройматериалы, которые он намерен применять при ремонте, действительно подорожали.

Личный счет,Видео,Михаил Мишустин,Вера Москвина,
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