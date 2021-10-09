ПФР: кому с 1 ноября повысят пенсии

Пенсионный фонд России (ПФР) объявил категории граждан, которые этой осенью получат надбавку к пенсии. С 1 ноября пересчитана пенсия бывшим членам летных экипажей воздушных судов гражданской авиации и работникам угольной промышленности. Об этом сообщили специалисты отделения ПФР по Челябинской области.

Доплаты устанавливаются в индивидуальном для каждого получателя размере с учетом его среднемесячного заработка и продолжительности специального стажа. Также учитывается среднемесячный размер заработной платы в России.

В среднем ежемесячная доплата летчикам по стране составляет около 20 тысяч рублей, а шахтерам — порядка 4 тысяч рублей. «Данный размер доплаты летчики и шахтеры будут получать с 1 августа по 31 октября 2021 года, а в следующий раз ее пересмотрят с 1 ноября, и так каждые три месяца», — сказано на сайте челябинского отделения ПФР.