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ПФР: кому с 1 ноября повысят пенсии

Ura.Ru
20 минут назад

Пенсионный фонд России (ПФР) объявил категории граждан, которые этой осенью получат надбавку к пенсии. С 1 ноября пересчитана пенсия бывшим членам летных экипажей воздушных судов гражданской авиации и работникам угольной промышленности. Об этом сообщили специалисты отделения ПФР по Челябинской области.

Доплаты устанавливаются в индивидуальном для каждого получателя размере с учетом его среднемесячного заработка и продолжительности специального стажа. Также учитывается среднемесячный размер заработной платы в России.

В среднем ежемесячная доплата летчикам по стране составляет около 20 тысяч рублей, а шахтерам — порядка 4 тысяч рублей. «Данный размер доплаты летчики и шахтеры будут получать с 1 августа по 31 октября 2021 года, а в следующий раз ее пересмотрят с 1 ноября, и так каждые три месяца», — сказано на сайте челябинского отделения ПФР.

Ранее юрист «Европейской юридической службы» Сергей Болотин заявил, что сотрудникам бюджетных организаций проиндексируют зарплаты с 1 октября. Процент надбавки будет у всех разный — он зависит от уровня роста потребительских цен и инфляции. Надбавки будут регулироваться не только на федеральном, но и на региональном уровне, однако на местах могут только поднять уровень федеральной надбавки.

Личный счет,Видео,Сергей Болотин,Пенсионный фонд РФ,
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