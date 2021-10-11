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Эксперт назвал способ увеличить размер пенсии

Елена Прошина
1 час назад

Стало известно, кто имеет право на получение чужих пенсий, сообщает радио Sputnik со ссылкой на независимого эксперта по пенсионным вопросам Сергея Звенигородского.

Эксперт назвал способ увеличить размер пенсии
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его словам, речь идет о россиянах, потерявших супругов. Размер выплат зависит, прежде всего, от трудового стажа. При этом член семьи не может унаследовать страховую пенсию, заработанную умершим. Даже если человек умер, не успев выйти на пенсию, в Пенсионном фонде России сохранятся сведения о размере выплат, которые он мог бы получать.

«Когда второй супруг, допустим, это жена, выходит на пенсию, то она может запросить у ПФР данные о размере накопленной страховой пенсии [умершего] мужа», – сообщил Звенигородский.

Пенсия умершего россиянина может оказаться выше той, которую начислят члену его семьи. В этом случае можно написать заявление о «переходе» на чужую пенсию. При этом выплата будет не полной, а в размере 75%.

Что касается накопительной пенсии, то ее можно унаследовать в том случае, если человек, участвовавший в ее формировании, умер до выхода на заслуженный отдых.

Ранее социолог Ольга Савинская заявила, что повышение пенсий в России неизбежно, так как эта мера направлена на поддержание покупательской способности пожилых людей на фоне инфляции.

Личный счет,Пенсионный фонд РФ,ИА Sputnik,
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