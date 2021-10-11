Эксперт назвал способ увеличить размер пенсии

Стало известно, кто имеет право на получение чужих пенсий, сообщает радио Sputnik со ссылкой на независимого эксперта по пенсионным вопросам Сергея Звенигородского.

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По его словам, речь идет о россиянах, потерявших супругов. Размер выплат зависит, прежде всего, от трудового стажа. При этом член семьи не может унаследовать страховую пенсию, заработанную умершим. Даже если человек умер, не успев выйти на пенсию, в Пенсионном фонде России сохранятся сведения о размере выплат, которые он мог бы получать.

«Когда второй супруг, допустим, это жена, выходит на пенсию, то она может запросить у ПФР данные о размере накопленной страховой пенсии [умершего] мужа», – сообщил Звенигородский.

Пенсия умершего россиянина может оказаться выше той, которую начислят члену его семьи. В этом случае можно написать заявление о «переходе» на чужую пенсию. При этом выплата будет не полной, а в размере 75%.

Что касается накопительной пенсии, то ее можно унаследовать в том случае, если человек, участвовавший в ее формировании, умер до выхода на заслуженный отдых.