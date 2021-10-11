Театр у телефона: появилась новая схема мошенничества

Телефонные мошенники начали устраивать для жертв настоящие «спектакли» с привлечением нескольких человек, представляющихся сотрудниками различных ведомств. Об этом со ссылкой на экспертов пишет «Коммерсант».

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Эксперты отметили, что раньше мошенники обычно звонили всего один раз от имени «службы безопасности банка». Однако теперь потенциальной жертве сначала звонит «помощник следователя», а затем якобы «из финансовой организации или Центрального банка».

Злоумышленники предупреждают человека, что он стал свидетелем, либо пострадавшим по делу о крупном мошенничестве с банковскими счетами и предлагают занести данные его банковской карты в специальный реестр, рассказал изданию эксперт компании - разработчика антивирусных решений ESET Станислав Жураковский.

Назвав данные карты и специальный код, человек лишается денег. При этом жертве запрещают звонить в банк, предупредив, что проводится спецоперации по поиску мошенников, уточнил директор по противодействию мошенничеству Bi.Zone Антон Окошкин.

В Центробанке заявили изданию, что знакомы с этой схемой и ведут работу по выявлению мошеннических номеров.