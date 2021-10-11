Театр у телефона: появилась новая схема мошенничества

Телефонные мошенники начали устраивать для жертв настоящие «спектакли» с привлечением нескольких человек, представляющихся сотрудниками различных ведомств. Об этом со ссылкой на экспертов пишет «Коммерсант».
Эксперты отметили, что раньше мошенники обычно звонили всего один раз от имени «службы безопасности банка». Однако теперь потенциальной жертве сначала звонит «помощник следователя», а затем якобы «из финансовой организации или Центрального банка».
Злоумышленники предупреждают человека, что он стал свидетелем, либо пострадавшим по делу о крупном мошенничестве с банковскими счетами и предлагают занести данные его банковской карты в специальный реестр, рассказал изданию эксперт компании - разработчика антивирусных решений ESET Станислав Жураковский.
Назвав данные карты и специальный код, человек лишается денег. При этом жертве запрещают звонить в банк, предупредив, что проводится спецоперации по поиску мошенников, уточнил директор по противодействию мошенничеству Bi.Zone Антон Окошкин.
В Центробанке заявили изданию, что знакомы с этой схемой и ведут работу по выявлению мошеннических номеров.