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Театр у телефона: в России появилась новая схема мошенничества

Алиса Селезнёва
36 минут назад

Телефонные мошенники начали устраивать для жертв настоящие «спектакли» с привлечением нескольких человек, представляющихся сотрудниками различных ведомств. Об этом со ссылкой на экспертов пишет «Коммерсант».

Театр у телефона: появилась новая схема мошенничества
Фото: ТАССТАСС

Эксперты отметили, что раньше мошенники обычно звонили всего один раз от имени «службы безопасности банка». Однако теперь потенциальной жертве сначала звонит «помощник следователя», а затем якобы «из финансовой организации или Центрального банка».

Злоумышленники предупреждают человека, что он стал свидетелем, либо пострадавшим по делу о крупном мошенничестве с банковскими счетами и предлагают занести данные его банковской карты в специальный реестр, рассказал изданию эксперт компании - разработчика антивирусных решений ESET Станислав Жураковский.

Раскрыты выдающие телефонных мошенников слова

Назвав данные карты и специальный код, человек лишается денег. При этом жертве запрещают звонить в банк, предупредив, что проводится спецоперации по поиску мошенников, уточнил директор по противодействию мошенничеству Bi.Zone Антон Окошкин.

В Центробанке заявили изданию, что знакомы с этой схемой и ведут работу по выявлению мошеннических номеров.

Ранее злоумышленники обманули жительницу Москвы на более чем 100 тыс. рублей под предлогом необходимости привязать сертификат о вакцинации к социальной карте. Москвичке позвонили неизвестные, представившиеся сотрудниками пенсионного отдела. Она ничего не заподозрила и выполнила все просьбы звонивших, назвав запрошенные ими данные, а на другой день обнаружила, что с карты пропали все деньги.
Личный счет,Центральный банк России,
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