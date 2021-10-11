Надбавка в 25%: кому поднимут пенсии

Российские пенсионеры, имеющие большой стаж работы в селах, имеют право на доплату в 25 процентов к страховой пенсии по старости или по инвалидности. В Пенсионном фонде России (ПФР) напомнили, что с 1 января 2022 года правила предоставления надбавки смягчатся.

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Сейчас у жителей сел есть право на фиксированную доплату при соблюдении трех условий: нужно иметь 30 и более лет стажа работы в сельском хозяйстве, жить в селе и не работать.

С начала следующего года требование, касающееся жизни в селе, перестанет действовать. Пенсионеры продолжат получать выплату, даже если переедут в город или если их сельское поселение станет городской территорией.

Пенсионерам, переставшим получать доплату из-за переезда в город, возобновят ее начисление в беззаявительном порядке - обращаться в ПФР им не придется.

При подсчете сельского стажа учитывается работа в колхозах, совхозах и других сельскохозяйственных предприятиях, если человек занимался животноводством, растениеводством или работал в рыбном хозяйстве. Надбавки также получают бывшие агрономы, трактористы, ветеринары, пчеловодовы (всего более 500 профессий).

С 1 января 2021 года надбавка для таких пенсионеров составляет 1511 рублей 12 копеек.

В ПФР ранее напомнили, что повышение пенсий для 80-летних россиян и людей, которые приобрели стаж на Севере, не привязано к определенным датам и может происходить в течение всего года. Пенсии этих россиян растут на 50 процентов.

Фиксированная выплата к российским пенсиям после индексации с 1 января составляет 6 044 рублей 48 копеек. Таким образом, россияне, отпраздновавшие 80-летний юбилей в этом году, автоматически начинают получать примерно на шесть тысяч больше.