«Деньги сгорят»: экономист дал прогноз на 2022 год

Экономист Михаил Хазин заявил о риске сохранения высокой инфляции в 2022 году и предупредил, что в таком случае девальвация рубля станет неизбежной. Об этом сообщает ИА DEITA.RU.

По прогнозу Центробанка, годовая инфляция начнет замедляться в четвертом квартале 2021 года. В ЦБ рассчитывают, что с учетом проводимой денежно-кредитной политики в 2022-м годовая инфляция упадет до 4 - 4,5 процента и затем будет находиться у отметки в четыре процента.

По мнению Хазина, если регулятор не сможет обуздать инфляцию до конца года, в 2022-м это серьезно отразится на рубле и ухудшит социально-экономическую ситуацию в стране. Экономист добавил, что при реализации такого сценария начнется рост цен и снижение деловой активности.

Хазин считает, что исправить ситуацию можно с помощью дешевых кредитов для компаний из реального сектора и запрета на валютные спекуляции. По его мнению, если этого не сделать в ближайшие шесть месяцев, деньги миллионов россиян «продолжат сгорать в инфляционном пожаре».

Экономист Михаил Делягин ранее предостерег россиян от вложений в сомнительные финансовые проекты и посоветовал купить швейцарские франки осенью.

По словам Делягина, инвестора должны настораживать проекты, обещающие прибыль заметно выше дивидендов по банковским вкладам (шести - семи процентов годовых). Экономист подчеркнул, что такие предложения, скорее всего, окажутся финансовой пирамидой.