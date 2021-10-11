Налоги на квартиры в Москве вырастут

Сумма налога на квартиры в Москве вырастет в следующем году на 10% из-за повышения кадастровой стоимости жилья. Об этом заявил РИА Недвижимость общественный омбудсмен по вопросам судебной экспертизы, кадастровой оценке и оспариванию кадастровой стоимости, председатель комитета по кадастровой оценке и оспариванию кадастровой оценки нацобъединения СРО оценщиков «Союз СОО» Кирилл Кулаков.

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По словам Кирилла Кулакова, проект отчета по кадастровой оценке, который выполнил ГБУ города Москвы, размещен в интернете и уже ясно, что почти у всех объектов недвижимости кадастровая стоимость выросла.

«В частности, кадастровая стоимость жилья в некоторых сегментах увеличилась на 30-50% относительно 1 января 2018 года», - заявил он.

При этом эксперт напомнил, что вне зависимости от роста кадастровой стоимости сумма налога на имущество физических лиц не может расти больше, чем на 10% в год.

«Собственникам жилой недвижимости можно быть относительно спокойными», - подчеркнул Кулаков.

Он также отметил, что налог, начисленный по новой кадастровой стоимости, москвичи начнут платить, начиная с 2022 года.