«Платить придется всем»: юрист о рисках отмены транспортного налога

Портал Life рассказал, что отмена транспортного налога может обернуться лишними тратами для большинства россиян: если его заменят топливным сбором, платить будут и те люди, у которых нет своей машины.

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Депутат Госдумы Ярослав Нилов ранее предложил заменить транспортный налог в стране дополнительным сбором при покупке топлива. Нилов отмечал, что сейчас средства от транспортного налога поступают в бюджет того региона, где зарегистрирован автомобиль, хотя «портить экологию и дороги» машина может и в других регионах.

«Если заправляешься в конкретном регионе, в нем ездишь, в этом регионе должен оставаться дополнительный сбор при покупке топлива. Это будет справедливо», - отмечал он.

Депутат также подчеркивал, что многие россияне не пользуются автомобилями зимой, но все равно платят транспортный налог.

Величину транспортного налога определяет Федеральная налоговая служба (ФНС). Налог рассчитывают, исходя из мощности двигателя, срока владения и повышающего коэффициента для некоторых машин дороже трех миллионов рублей.

Собранные средства перечисляются в бюджеты субъектов РФ, региональные власти вправе тратить эти деньги на разные нужды - к примеру, на постройку школ и больниц.

Юрист «Европейского дома права» Залимхан Магомедов считает, что топливный сбор не поможет россиянам сэкономить.

«Если сейчас транспортный налог платит конкретный гражданин и компания, то в случае переноса нагрузки в акциз - это приведет к учету его в ценах всех товаров или услуг, где использовался транспорт», - объяснил он.

В итоге, по словам юриста, платить придется и тем, у кого нет автомобиля.