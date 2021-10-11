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Россиянам упростили подключение дач к электричеству

Лера Букина
1 час назад

Владельцам садовых участков упростят и ускорят подключение к электросетям. Об этом заявил глава правительства Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами. Подготовлен соотвествующий проект постановления.

Россиянам упростили подключение дач к электричеству
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Во-первых, владелец участка теперь может самостоятельно подать заявку на подключение. Ранее это приходилось делать через садоводческое или огородническое некоммерческое товарищество, и уже оно обращалось в сетевую организацию. Это существенно замедляло процесс техприсоединения», — сказано в сообщении пресс-службы кабмина.

Кроме того, все коммуникации будут подводиться непосредственно к участку. Напомним, что сегодня сетевые компании должны проводить их только к границам садового товарищества.

Россиянам не хватает загородных домов

«Решение касается дачников, которые подают заявки на подключение энергопринимающих устройств мощностью не более 15 КВт», — пояснили в правительстве.

«Люди получат более понятные и прозрачные правила, не будут зависеть от настроения и личных отношений с правлением СНТ», – заявил Мишустин.

Ранее сообщалось, что тариф за свет для каждого региона России в 2022 году может повыситься на 5% или до уровня предельного индекса подорожания коммунальных услуг, устанавливаемого региональными властями. Проект приказа о минимальных и максимальных уровнях тарифов на электроэнергию в России разработала Федеральная антимонопольная служба (ФАС). Их будут учитывать регионы в ходе расчета стоимости света для потребителей.

Личный счет,Недвижимость,Михаил Мишустин,ФАС,
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