Россиянам упростили подключение дач к электричеству

Владельцам садовых участков упростят и ускорят подключение к электросетям. Об этом заявил глава правительства Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами. Подготовлен соотвествующий проект постановления.

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«Во-первых, владелец участка теперь может самостоятельно подать заявку на подключение. Ранее это приходилось делать через садоводческое или огородническое некоммерческое товарищество, и уже оно обращалось в сетевую организацию. Это существенно замедляло процесс техприсоединения», — сказано в сообщении пресс-службы кабмина.

Кроме того, все коммуникации будут подводиться непосредственно к участку. Напомним, что сегодня сетевые компании должны проводить их только к границам садового товарищества.

«Решение касается дачников, которые подают заявки на подключение энергопринимающих устройств мощностью не более 15 КВт», — пояснили в правительстве.

«Люди получат более понятные и прозрачные правила, не будут зависеть от настроения и личных отношений с правлением СНТ», – заявил Мишустин.