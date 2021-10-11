В Великобритании опустели полки магазинов

Жители Великобритании 9 октября опустошили местные супермаркеты на фоне роста цен на газ и сложностей в поставках товаров в магазины. Об этом сообщили в Daily Mail со ссылкой на данные Национальной статистической службы.

Каждый шестой британец за последние две недели не смог купить продукты питания первой необходимости. В интернете появилось множество фотографий, на которых видны проходы с полками уже лишенными мяса, фруктов и замороженных товаров. Кроме того, на снимках можно увидеть покупателей, везущих к кассе доверху набитые тележки с туалетной бумагой и питьевой водой.

В Daily Mail сообщили, что жители Великобритании также начали бронировать доставку еды на 25 декабря, чтобы гарантированно обеспечить себя праздничным ужином. При этом каждый третий британец уже стал покупать и запасаться продуктами к Рождеству.