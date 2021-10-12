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Генсек ООН заявил о росте уровня нищеты в мире из-за пандемии

RT на русском
1 час назад

Пандемия коронавирусной инфекции COVID-19 ввергла в нищету более 100 млн человек, более 4 млрд человек практически не имеют социальной поддержки. Об этом заявил Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш.

Генсек ООН заявил о росте уровня нищеты в мире
Фото: ТАССТАСС

«Пандемия ввергла в нищету более 100 млн человек. Более 4 млрд человек практически не имеют социальной поддержки; нет здравоохранения; нет защиты доходов, когда они так срочно в ней нуждаются», — цитирует РИА Новости Гутерреша.

По его словам, неравенство в вопросе распределения вакцин обрекает мир на миллионы новых смертей и продлевает экономический спад, который может обойтись в триллионы долларов и больше всего ударить по беднейшим странам.

Он призвал увеличить объём инвестиций и направить их как на краткосрочное преодоление последствий кризиса, так и на долгосрочное восстановление.

Ранее Гутерреш заявил, что в настоящий момент мир находится «на краю бездны».

Личный счет,Антониу Гутерреш,ООН,РИА Новости,
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