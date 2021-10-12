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Пенсии россиян вырастут в 2022 году

Елена Прошина
1 час назад

С 1 января 2022 года страховые пенсии россиян будут проиндексированы на 5,9%. Пенсии по государственному пенсионному обеспечению и социальные пенсии с 1 апреля увеличатся на 7,7% в соответствии с индексом роста прожиточного минимума пенсионера. Об этом пишет «News.ru» со ссылкой на агентство ПРАЙМ.

Пенсии россиян вырастут в 2022 году
Фото: ТАССТАСС

По информации издания, среднегодовой размер пенсии, выплачиваемой неработающим людям пенсионного возраста, составит 18 521 рубль с учетом повышения. Размер социальной пенсии увеличится до 10 307 рублей.

С 1 февраля 2022 года будут также проиндексированы ежемесячные денежные выплаты на 5,8%. Размер новой индексации будет выше индексации в 4,3%, которую предполагали годом ранее. Повышение произошло на фоне более высоких фактических показателей прожиточного минимума пенсионера, сообщает издание.

Также стало известно, что женщины 1976 года рождения с 2022 года начнут получать выплаты накопительных пенсий. Средний размер накопительной пенсии составит 2 613 рублей. Сумма выплат при этом будет зависеть от суммы полученного инвестиционного дохода и от суммы взносов, направленных на накопительную часть пенсии. Граждане могут узнать точную сумму своей накопительной пенсии с помощью портала «Госуслуги».

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