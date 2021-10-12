Наличка закончится: россиян предупредили о проблемах зарплатных карт

Аналитики предупредили владельцев зарплатных карт об угрозе потери денег: по их мнению, к этому может привести кризисная ситуация в РФ и высокие комиссии в банкоматах. Об этом сообщает ИА DEITA.RU.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Эксперты отметили, что в случае начала кризиса в стране люди массово захотят обналичить деньги в банкоматах. У многих россиян есть зарплатные карты, привязанные к не очень крупным региональным банкам. Сеть банкоматов у таких кредитных организаций обычно не очень развитая.

В результате из-за массового наплыва клиентов в банкоматах начнет заканчиваться наличка, люди пойдут в другие банки и заплатят высокие комиссии за снятие денег.

ИА DEITA.RU отмечает, что в самый неспокойный период прошлого года — с апреля по июль - россияне сняли с карточек рекордное количество денег. Аналитики считают, что новая кризисная ситуация может сформироваться из-за высокой инфляции.

В 2014 году в России было отменено «зарплатное рабство», с тех пор россияне имеют право самостоятельно выбирать банк, в котором будет открыт зарплатный счет.

В конце 2019 года Центробанк сообщил о жалобах потребителей, недовольных препятствиями при попытках перейти на зарплатную карту другого банка. В частности, они жаловались на высокие комиссии за такие переводы.