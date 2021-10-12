Россиянам посоветовали не покупать доллары и евро

Пока стоимость сырья растет, стоит инвестировать в российские активы, заявил агентству «Прайм» управляющий активами «БКС Мир инвестиций» Андрей Русецкий.
«Рост цен на энергоносители крайне благоприятен для российской экономики. Уголь, газ и нефть подорожали до трехлетних максимумов, при этом рубль не спешит укрепляться. При текущей цене на нефть справедливый курс должен находиться на уровне 68-65 рублей за доллар, а ведь зимний сезон еще даже не начался», — отметил он.
Эксперт заявил, что отличительной особенностью текущего подорожания сырья является относительно слабый рубль. Стоимость барреля нефти в рублевом выражении достигла 6 тысяч рублей, что является историческим максимумом. Данный фактор идет на пользу акциям компаний ТЭК, российскому бюджету, но имеет последствия для инфляции и рынка облигаций.
Положительно влияет на рубль увеличение объемов добычи и экспорта нефти в рамках соглашения ОПЕК+, а также рекордные объемы экспорта газа.
Русецкий указал на близкие к нулю ставки по валютным депозитам. В ближайшие годы ситуация не изменится, отметил он. В этой связи аналитик считает, что лучше пока не выходить из российских активов, но об элементарной диверсификации сбережений тоже не стоит забывать.
Ранее Bloomberg назвал Россию самым востребованным рынком для вложений. Акции энергетических компаний развивающихся стран стоят на треть меньше, чем могли бы. Такая недооцененность привлекает инвесторов. Агентство считает, что Россия может похвастаться не только статусом нефтегазовой сверхдержавы, но и здоровым состоянием финансов. Отмечаются наличие у России резервов на сумму более $600 млрд и ее низкое долговое бремя.