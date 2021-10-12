Россиянам посоветовали не покупать доллары и евро

Пока стоимость сырья растет, стоит инвестировать в российские активы, заявил агентству «Прайм» управляющий активами «БКС Мир инвестиций» Андрей Русецкий.

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«Рост цен на энергоносители крайне благоприятен для российской экономики. Уголь, газ и нефть подорожали до трехлетних максимумов, при этом рубль не спешит укрепляться. При текущей цене на нефть справедливый курс должен находиться на уровне 68-65 рублей за доллар, а ведь зимний сезон еще даже не начался», — отметил он.

Эксперт заявил, что отличительной особенностью текущего подорожания сырья является относительно слабый рубль. Стоимость барреля нефти в рублевом выражении достигла 6 тысяч рублей, что является историческим максимумом. Данный фактор идет на пользу акциям компаний ТЭК, российскому бюджету, но имеет последствия для инфляции и рынка облигаций.

Положительно влияет на рубль увеличение объемов добычи и экспорта нефти в рамках соглашения ОПЕК+, а также рекордные объемы экспорта газа.

Русецкий указал на близкие к нулю ставки по валютным депозитам. В ближайшие годы ситуация не изменится, отметил он. В этой связи аналитик считает, что лучше пока не выходить из российских активов, но об элементарной диверсификации сбережений тоже не стоит забывать.