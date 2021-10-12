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До18 тысяч: как вырастут пенсии в 2022 году

Алиса Селезнёва
1 час назад

В следующем году пенсии в России будут повышены в соответствии с индексом роста прожиточного минимума пенсионера. Об этом заявила агентству «Прайм» профессор кафедры и цен РЭУ имени Плеханова Юлия Финогенова.

До18 тысяч: как вырастут пенсии в 2022 году
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По ее словам, с 1 января 2022 года страховые пенсии будут увеличены на 5,9%, а с 1 апреля 2022 года — в соответствии с индексом роста прожиточного минимума пенсионера — социальные пенсии и пенсии по государственному пенсионному обеспечению повысятся на 7,7%.

Экономист дал советы пенсионерам, как эффективно использовать «путинские» 10 тысяч

Таким образом, среднегодовой размер пенсии неработающих пенсионеров с учетом повышения составит 18 521 рубль, а социальной — 10 307 рублей, пояснила Юлия Финогенова.

«С 1 февраля 2022 года будут также проиндексированы ежемесячные денежные выплаты на 5,8%», - отметила она.

Эксперт подчеркнула, что размер индексации будет выше ожидаемого из-за увеличения фактических показателей прожиточного минимума пенсионера. В 2022 году он в среднем увеличится со 10 022 рублей до 10 277 рублей.

Также экономист напомнила, что в следующем году начнутся выплаты накопительных пенсий женщинам 1967 года рождения. Средний их размер составит 2 613 рублей.

Ранее в Пенсионном фонде напомнили, что с 1 января 2022 года смягчатся правила предоставления 25% надбавки к пенсии россиянам, имеющие большой стаж работы в селах. Сейчас у жителей сел есть право на фиксированную доплату при соблюдении трех условий: нужно иметь 30 и более лет стажа работы в сельском хозяйстве, жить в селе и не работать.

С начала следующего года требование, касающееся жизни в селе, перестанет действовать. Пенсионеры продолжат получать выплату, даже если переедут в город или если их сельское поселение станет городской территорией.

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