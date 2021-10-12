Как улучшить кредитную историю перед оформлением ипотеки

Для улучшения кредитной истории перед оформлением ипотеки необходимо взять и раньше срока погасить потребительский кредит, а также добросовестно пользоваться кредитной картой. Об этом агентству «Прайм» заявил директор по маркетингу Национального бюро кредитных историй (НБКИ) Алексей Волков.
Персональный кредитный рейтинг поможет потенциальному заемщику оценить шансы на получение ипотеки, отмечает эксперт.
«Перед походом в банк рекомендуется запросить кредитную историю в офисах бюро кредитных историй (БКИ) или онлайн, в том числе на портале Госуслуг. Если выявлены непогашенные долги, их необходимо погасить или обратиться в компанию для разъяснения ситуации, если заемщик считает, что активный долг неправомерен», — советует директор по маркетингу НБКИ.
Можно взять небольшой потребительский кредит и погасить его раньше времени, если у заемщика отсутствуют непогашенные долги, но выявлены просрочки по прошлым кредитам. Это поможет показать банку платежеспособность и финансовую ответственность. Кредитную историю удастся улучшить в течение нескольких дней после погашения кредита.
«Для повышения балла кредитного рейтинга можно также начать пользоваться кредитной картой, погашая задолженность в рамках льготного периода, установленного банком», — подсказал Волков.
Он рекомендует не пользоваться услугами организаций, которые обещают повышение кредитного рейтинга или исключение просрочки из кредитной истории через «связи» в НБКИ или доступ к базе. Такие услуги предлагают мошенники. Получив паспортные и персональные данные заемщика, мошенники могут не только лишить его средств, но и оформить на него новые кредиты и микрозаймы, за которые нужно будет расплачиваться.
Ранее сообщалось, что объем потенциально проблемных кредитов, по оценке банков, к 1 августа достиг рекордных 418 млрд рублей. По данным ЦБ, с начала года этот показатель увеличился на 9%, а по сравнению с прошлогодними значениями – на 11%.