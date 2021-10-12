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Как улучшить кредитную историю перед оформлением ипотеки

Лера Букина
1 час назад

Для улучшения кредитной истории перед оформлением ипотеки необходимо взять и раньше срока погасить потребительский кредит, а также добросовестно пользоваться кредитной картой. Об этом агентству «Прайм» заявил директор по маркетингу Национального бюро кредитных историй (НБКИ) Алексей Волков.

Как улучшить кредитную историю перед оформлением ипотеки
Фото: ТАССТАСС

Персональный кредитный рейтинг поможет потенциальному заемщику оценить шансы на получение ипотеки, отмечает эксперт.

«Перед походом в банк рекомендуется запросить кредитную историю в офисах бюро кредитных историй (БКИ) или онлайн, в том числе на портале Госуслуг. Если выявлены непогашенные долги, их необходимо погасить или обратиться в компанию для разъяснения ситуации, если заемщик считает, что активный долг неправомерен», — советует директор по маркетингу НБКИ.

Можно взять небольшой потребительский кредит и погасить его раньше времени, если у заемщика отсутствуют непогашенные долги, но выявлены просрочки по прошлым кредитам. Это поможет показать банку платежеспособность и финансовую ответственность. Кредитную историю удастся улучшить в течение нескольких дней после погашения кредита.

«Для повышения балла кредитного рейтинга можно также начать пользоваться кредитной картой, погашая задолженность в рамках льготного периода, установленного банком», — подсказал Волков.

Он рекомендует не пользоваться услугами организаций, которые обещают повышение кредитного рейтинга или исключение просрочки из кредитной истории через «связи» в НБКИ или доступ к базе. Такие услуги предлагают мошенники. Получив паспортные и персональные данные заемщика, мошенники могут не только лишить его средств, но и оформить на него новые кредиты и микрозаймы, за которые нужно будет расплачиваться.

Ранее сообщалось, что объем потенциально проблемных кредитов, по оценке банков, к 1 августа достиг рекордных 418 млрд рублей. По данным ЦБ, с начала года этот показатель увеличился на 9%, а по сравнению с прошлогодними значениями – на 11%.

Личный счет,Алексей Волков,
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