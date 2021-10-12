Субсидии на покупку жилья увеличат

Минстрой утвердил новую методику определения официальной стоимости квадратного метра жилой площади, что повлияет на увеличение субсидий. Приказ вступает в силу 12 октября, передает «Российская газета».

Фото: ТАСС ТАСС

Согласно нововведению, официальная стоимость квадратного метра жилья теперь будет соответствовать рыночной. Официальные цены нужны для того, чтобы рассчитывать размеры социальных выплат отдельным категориям граждан на покупку или строительство жилья. Ранее стоимость жилья определяли с учетом данных Росстата о стоимости жилья на первичном и вторичном рынках, стоимости строительства, мониторинга рыночной цены и учетом индексов-дефляторов, устанавливаемых Минэкономразвития. Разница между нормативной и рыночной ценой квадратного метра в некоторых регионах доходила до 40%.

Теперь будет использоваться только средняя стоимость квадратного метра на первичном и вторичном рынках в предыдущем квартале по данным Росстата, деленные на два. Что касается норматива стоимости жилья по стране, то теперь он будет рассчитываться как средний из цен регионов.

Для Дальнего Востока предусмотрен особый порядок расчета, при котором будут использоваться цены только на первичном рынке. При отсутствии в регионе новостроек в расчет будут брать среднюю цену на новостройки по федеральному округу.

Методику будут применять для расчета официальных цен на будущий год. Сегодня средняя официальная стоимость жилья по стране составляет 55 720 рублей за 1 кв. метр.