Как обеспечить себе безбедную старость: советы экономистов

«Если вы зарабатываете, допустим, 50 тысяч в месяц, и хотите дополнительно к пенсии иметь доход 15 тысяч рублей, исходите из того, что, выйдя на пенсию в 65 лет, рассчитываете дожить до 85, то вам лет 20 надо будет откладывать треть ваших доходов на дальнейшее пенсионное обеспечение. Но, если вы рассчитываете, что проживете 10 лет, и вам нужно не 15, а 10 тысяч рублей доплаты к государственной пенсии, то это будет существенно меньше», — подчеркнул Косой.