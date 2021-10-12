Как обеспечить себе безбедную старость: советы экономистов

Чтобы обеспечить себе безбедную старость, необходимо в течение 20 лет откладывать треть дохода. Об этом в беседе с URA.RU заявил президент Центра экономики инфраструктуры Владимир Косой.
«Если вы зарабатываете, допустим, 50 тысяч в месяц, и хотите дополнительно к пенсии иметь доход 15 тысяч рублей, исходите из того, что, выйдя на пенсию в 65 лет, рассчитываете дожить до 85, то вам лет 20 надо будет откладывать треть ваших доходов на дальнейшее пенсионное обеспечение. Но, если вы рассчитываете, что проживете 10 лет, и вам нужно не 15, а 10 тысяч рублей доплаты к государственной пенсии, то это будет существенно меньше», — подчеркнул Косой.
Важный момент – понять, где будут храниться накопленные средства, отметил директор Института стратегического анализа компании ФБК «Грант» Игорь Николаев. Он советует выбирать для этих целей надежные банки, а вклады – диверсифицировать.
«Ничего чудодейственней здесь не придумали. Если человеку еще хватает денег на какую-то недвижимость, тогда порадуемся за такого человека. У него явно не стоит проблема жить на одну пенсию, но большинства это, естественно, не касается», — заключил Николаев.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что в стране продолжат повышать пенсии в ближайшие годы. Такое заявление он сделал 28 сентября в ходе совещания по экономическим вопросам. По словам главы государства, средства на индексацию пенсий заложены в бюджет.