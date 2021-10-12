«Перепрячьте деньги»: россиянам рассказали об угрозе накоплениям

Россияне, которые хранят свои сбережения в мелких региональных банках, совершают крупную ошибку и подвергают рискам свои накопления. Такое мнение выразил российский экономист Михаил Делягин. Об этом сообщает ИА DEITA.RU.

Главная ошибка таких граждан в том, что они «покупаются» на высокий процент по вкладам, который обещают небольшие банки. В дальнейшем это играет против самих вкладчиков, так как они не осознают риски, сопряженные с хранением своих сбережений в подобных местах, указал Делягин.

По его словам, если процент по вкладам выше среднего по всему банковскому сектору, то это один из самых очевидных сигналов о том, что у банка серьезные проблемы. Речь может идти как о нехватке оборотных средств, так и других финансовых трудностях. В любом случае лучше не обращаться в такие структуры, советует экономист.

Россиянам следует постараться как можно быстрее перепрятать свои деньги из мелкого банка в крупный из топ-20 российских банков по объемам находящихся у них на счетах денег вкладчиков. Если возникнет кризис, власти будут помогать прежде всего именно таким банкам, а в это же время региональных организаций будут массово лишать лицензий, заключил Делягин.