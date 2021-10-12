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Кофе подорожает из-за колумбийских поставщиков

Лера Букина
47 минут назад

Мировая стоимость кофе выросла на 55% в 2021 году в связи с неурожаем в Бразилии. Не исключено, что цены вырастут еще больше из-за того, что колумбийские фермеры решили придержать поставки, чтобы дороже продать свою продукцию. Об этом сообщает Reuters.

Кофе подорожает из-за колумбийских поставщиков
Фото: ТАССТАСС

Колумбия – второй в мире поставщик арабики. Агентство сообщает, что в этом году производители там не поставили до 1 млн мешков кофейных зерен, это примерно 10% урожая. В итоге с серьезными потерями столкнулись экспортеры, трейдеры и обжарщики кофе.

С целью перепродать кофе по более высокой стоимости некоторые колумбийские производители аннулировали уже заключенные контракты. Средний размер убытков крупных покупателей кофе может достигнуть приблизительно $8–10 млн.

«Сбои в поставках у такого крупного производителя, как Колумбия, могут усилить скачки цен на мировых рынках, хотя они будут временными», — заявил один из собеседников Reuters.

Ранее сообщалось, что из-за аномального падения температуры после почти годовой засухи в Бразилии ожидается падение урожая кофейных зерен. В связи с этим российские кофейни сообщали о возможном росте стоимости сырья на 40–50% при заключении контрактов в следующем году.

Личный счет,Reuters,
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