Пенсионные накопления разрешат использовать для лечения

Также сообщалось, что россияне, у которых есть пенсионные накопления, могут получить единовременную выплату этих средств. Порядок выплаты устанавливается правительством страны. Специалисты ПФР пояснили, что получить все средства пенсионных накоплений одной суммой и в один момент могут мужчины 1953-1966 годов рождения и женщины 1957-1966 годов рождения в том случае, если они работали по Трудовому кодексу РФ с 2002 по 2004 годы, а их работодатель платил в пенсионный фонд страховые взносы, а также участники программы государственного софинансирования пенсионных накоплений.