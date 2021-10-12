Пенсионные накопления разрешат использовать для лечения

Пенсионные накопления могут разрешить использовать для оплаты дорогостоящего лечения. Как сообщает пресс-служба ЦБ РФ, в регуляторе поддержали соответствующую инициативу Национальной ассоциации пенсионных фондов.
Для этого нужно перевести пенсионные средства из системы обязательного пенсионного страхования (ОПС) в структуры негосударственного пенсионного обеспечения (НПО). Пока граждане такой возможности не имеют.
Ранее в России предложили создать систему гарантирования прав участников негосударственных пенсионных фондов на базе Агентства по страхованию вкладов. Такой законопроект включен в примерную программу работы Госдумы в осеннюю сессию 2021 года.
Также сообщалось, что россияне, у которых есть пенсионные накопления, могут получить единовременную выплату этих средств. Порядок выплаты устанавливается правительством страны. Специалисты ПФР пояснили, что получить все средства пенсионных накоплений одной суммой и в один момент могут мужчины 1953-1966 годов рождения и женщины 1957-1966 годов рождения в том случае, если они работали по Трудовому кодексу РФ с 2002 по 2004 годы, а их работодатель платил в пенсионный фонд страховые взносы, а также участники программы государственного софинансирования пенсионных накоплений.