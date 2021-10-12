Доллар обвалится: эксперт предостерег от накоплений в валюте

Экономист Валентин Катасонов считает, что однажды международные финансовые институты решат вернуть золотое обеспечение валют и тогда доллар «обязательно обвалится». Об этом сообщает ИА DEITA.RU.

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По словам Катасонова, в рамках такого сценария стоимость золота станет заоблачной, а долларовые накопления людей фактически сгорят.

Экономист назвал это «катастрофой планетарного масштаба», которая положит конец господству доллара и навсегда изменит мировую финансовую систему.

По мнению Катасонова, после краха доллара центральные банки разных стран не смогут выпускать ничем не обеспеченные деньги, как это уже более ста лет делает Федеральная резервная система (ФРС) США. Новые деньги, по его версии, получат «жесткое золотое соответствие» и будут цениться совсем иначе.

Ранее Катасонов прогнозировал, что «могильщиками» доллара могут стать цифровые валюты.

По мнению экономиста, цифровые валюты - не только неотъемлемая часть прогресса, но и инструмент «мировой финансовой элиты», которая стремится «обнулить все накопившиеся противоречия в системе».

Главной проблемой современной финансовой системы Катасонов назвал государственный долг США. Потолок американского госдолга можно увеличивать, принимая поправки к законам, но процент, который необходимо платить каждый месяц, остается нерешаемой проблемой, подчеркивал он.