Путин предложил новый принцип расчета маткапитала

"Кроме того, сейчас в соответствии с законом только материнский капитал индексируется по прогнозной инфляции. Предлагаю уже с 2022 года также перейти на индексацию материнского капитала не по прогнозной, а по фактической инфляции за предыдущий год", - заявил Путин.