В Москве увеличат минимальный размер пенсии

Минимальный размер пенсии в Москве в 2022 году повысят до 21 193 рублей в месяц. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу мэра столицы Сергея Собянина.

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«За счет городской доплаты минимальный размер пенсии неработающих пенсионеров в Москве в 1,5 раза больше, чем это предусмотрено федеральным законодательством», — говорится в сообщении.

Отмечается, что последнее повышение было в январе — на 3,7%, с 19 500 до 20 222 тысяч рублей.

Также в проект бюджета на 2022 год заложена индексация социальных пособий на 4,8%. На столько же вырастут зарплаты педагогов, медиков, соцработников и других бюджетников. Увеличение расходов на здравоохранение составит 7%. На выплаты медработникам выделят более 9 млрд рублей.

Мэрия Москвы одобрила проект бюджета столицы на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов. Ожидается, что доходы бюджета в 2022 году составят 3,26 трлн рублей.