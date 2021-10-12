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В Москве увеличат минимальный размер пенсии

Лера Букина
33 минуты назад

Минимальный размер пенсии в Москве в 2022 году повысят до 21 193 рублей в месяц. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу мэра столицы Сергея Собянина.

В Москве увеличат минимальный размер пенсии
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«За счет городской доплаты минимальный размер пенсии неработающих пенсионеров в Москве в 1,5 раза больше, чем это предусмотрено федеральным законодательством», — говорится в сообщении.

Отмечается, что последнее повышение было в январе — на 3,7%, с 19 500 до 20 222 тысяч рублей.

Также в проект бюджета на 2022 год заложена индексация социальных пособий на 4,8%. На столько же вырастут зарплаты педагогов, медиков, соцработников и других бюджетников. Увеличение расходов на здравоохранение составит 7%. На выплаты медработникам выделят более 9 млрд рублей.

Мэрия Москвы одобрила проект бюджета столицы на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов. Ожидается, что доходы бюджета в 2022 году составят 3,26 трлн рублей.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что в стране продолжат повышать пенсии в ближайшие годы. Такое заявление он сделал 28 сентября в ходе совещания по экономическим вопросам. По словам главы государства, средства на индексацию пенсий заложены в бюджет.

Личный счет,Владимир Путин,Правительство Москвы,
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