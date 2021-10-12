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ЦБ назвал уловки банков для незаметного списания денег

Мария Иванова
1 час назад

В Центробанке рассказали, что заемщики часто платят российским банкам больше, чем могли бы, из-за страховых уловок. Об этом написали «Известия».

ЦБ назвал уловки банков для незаметного списания денег
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В ЦБ отметили, что полис страхования жизни и здоровья заемщика иногда содержит условие, что страховка начинает действовать не сразу, а только через определенное время после заключения договора. В ЦБ назвали такой инструмент неуместным, так как заемщик заинтересован в действии полиса с момента получения ссуды.

Кроме того, в полисы заемщиков нередко включают дополнительные риски.

«Их цена может составить, к примеру, 120 тысяч рублей, а размер премии по основным рискам - только 30 тысяч рублей», - подчеркнуло издание.

Клиенту об этом отдельно не сообщают и плату с него списывают без подтверждения, автоматически и за счет кредитных средств. В частности, в банковскую страховку могут включить ДМС.

Одним из способов решить эту проблему в ЦБ назвали стандартизацию страховых продуктов для заемщиков, а также введение правила, требующего уточнять для клиентов информацию об условиях договора.

Эксперт по гражданско-правовым дисциплинам РЭУ имени Плеханова Татьяна Воротилина предположила, что из-за масштаба проблемы ЦБ в ближайшее время введет специальные требования к банкам.

В Госдуме несколько раз обсуждали запреты для банков на навязывание услуг. В 2021 году был принят закон, запрещающий предустановку «галочек» рядом с дополнительными условиями в кредитных договорах: теперь их должен ставить только сам клиент и только после ознакомления со всеми нюансами.

Личный счет,Центральный банк России,Госдума,газета "Известия",
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