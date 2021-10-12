Медикам и педагогам повысят зарплату в Москве

Зарплату педагогов, медиков, соцработников и других сотрудников бюджетной сферы Москвы в 2022 году поднимут на 4,8%. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу мэра и правительства столицы.

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Правительство Москвы на заседании во вторник, 12 октября, одобрило законопроект о бюджете столицы на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов.

В нем предусмотрено увеличение фонда оплаты труда учреждений бюджетной сферы, которое позволит поднять заработную плату педагогических, медицинских, социальных работников, персонала учреждений культуры, научных сотрудников и иных категорий работников в среднем на 4,8%.

Отмечается, что повышение зарплаты московским бюджетникам будет на 1% превышать уровень инфляции.

Мэр Москвы Сергей Собянин внес законопроект о бюджете на рассмотрение Мосгордумы.