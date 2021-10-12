Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+10° в 
Пробки 7 баллов
USD 71.88EUR 83.09BRENT 83.48
Войти в почту

Зарплату ряда москвичей повысят в 2022 году

Вероника Полынина
1 час назад

Зарплату педагогов, медиков, соцработников и других сотрудников бюджетной сферы Москвы в 2022 году поднимут на 4,8%. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу мэра и правительства столицы.

Медикам и педагогам повысят зарплату в Москве
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Правительство Москвы на заседании во вторник, 12 октября, одобрило законопроект о бюджете столицы на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов.

В нем предусмотрено увеличение фонда оплаты труда учреждений бюджетной сферы, которое позволит поднять заработную плату педагогических, медицинских, социальных работников, персонала учреждений культуры, научных сотрудников и иных категорий работников в среднем на 4,8%.

Отмечается, что повышение зарплаты московским бюджетникам будет на 1% превышать уровень инфляции.

Пенсии россиян вырастут в 2022 году

Мэр Москвы Сергей Собянин внес законопроект о бюджете на рассмотрение Мосгордумы.

Ранее руководитель столичного Департамента образования и науки Александр Молотков сообщил, что минимальная зарплата учителя при работе на полную ставку составляет 78 тысяч рублей, а в среднем московские учителя зарабатывают 117 тысяч рублей в месяц.

Личный счет,Александр Молотков,Сергей Собянин,Мосгордума,Правительство Москвы,
9
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители