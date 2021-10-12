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Россиянам назвали самый опасный вид инвестирования

Вероника Полынина
1 час назад

Заместитель министра финансов России Алексей Моисеев назвал маржинальную торговлю самым опасным видом инвестирования. Об этом он заявил, выступая в МГИМО с лекцией о цифровизации финансовых рынков.

Россиянам назвали самый опасный вид инвестирования
Фото: ТАССТАСС

«Самая опасная вещь — это маржиналка. Это самая опасная вещь. Это когда вам казалось, что вы быстро что-то заработаете, но потом рынок пошел против вас, но вы потеряли не только то, что вложили, но и остались должны. Вы еще потом будете неизвестно сколько работать и эти деньги возвращать», - цитирует замминистра агентство «Прайм».

Маржинальная торговля - это сделка с финансовыми активами, которая предполагает использование заемных средств. Заемные средства предоставляются брокером на фондовом рынке или форекс-дилером под залог приобретаемых активов. Инвестор может использовать больше денег, чем у него есть, но в потерях он ограничен только собственным капиталом.

Ранее в Минфине предложили снизить налог на доходы от инвестиций в фондовый рынок для иностранных граждан с нынешних 30% до 13%.

Личный счет,Алексей Моисеев,МГИМО,Минфин,
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