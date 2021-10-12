Россиянам назвали самый опасный вид инвестирования

«Самая опасная вещь — это маржиналка. Это самая опасная вещь. Это когда вам казалось, что вы быстро что-то заработаете, но потом рынок пошел против вас, но вы потеряли не только то, что вложили, но и остались должны. Вы еще потом будете неизвестно сколько работать и эти деньги возвращать», - цитирует замминистра агентство «Прайм».