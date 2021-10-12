Минтранс отказался от перехода к бесплатному транспорту

«Пока на данном этапе в проекте этого тезиса нет. Я думаю, что рано или поздно мы созреем когда-то, но в горизонте Транспортной стратегии мы не фиксируем эту позицию. Слишком много еще нужно сделать для того, чтобы сформулировать этот тезис», - сказал Бакирей журналистам.