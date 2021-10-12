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Минтранс отказался от перехода к бесплатному транспорту

Вероника Полынина
56 минут назад

Министерство транспорта РФ отказалось от идеи перехода к бесплатному общественному транспорту к 2035 году. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на директора департамента госполитики в области автомобильного и пассажирского транспорта министерства Алексея Бакирея.

Минтранс отказался от перехода к бесплатному транспорту
Фото: ТАССТАСС

В 2020 году Минтранс представил правительству проект транспортной стратегии РФ до 2035 года. В нем предусматривалась возможность перехода к бесплатному общественному транспорту при условии, что проезд по дорогам на личных автомобилях станет платным. В обновленной версии проекта этого тезиса не оказалось.

Как объяснил Бакирей, на данном этапе говорить о переходе к бесплатному общественному транспорту и платному личному пока рано.

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«Пока на данном этапе в проекте этого тезиса нет. Я думаю, что рано или поздно мы созреем когда-то, но в горизонте Транспортной стратегии мы не фиксируем эту позицию. Слишком много еще нужно сделать для того, чтобы сформулировать этот тезис», - сказал Бакирей журналистам.

Ранее Минтранс России подготовил новые правила проезда по платным дорогам. В первой версии проекта предусматривалась возможность для водителей требовать бесплатного проезда по платным дорогам или компенсации потраченных денег в случае недостатков и проблем на трассе. В более поздней версии правил этого пункта не оказалось.

Личный счет,Минтранс РФ,
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