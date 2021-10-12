Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+8° в 
Пробки 1 балл
USD 71.88EUR 83.09BRENT 83.31
Войти в почту

В Госдуме рассказали о планах скорректировать пенсионную реформу

Елена Прошина
31 минуту назад

Депутат Госдумы восьмого созыва Светлана Журова в прямом эфире программы «Царьград. Главное» рассказала, что пенсионную реформу ждут корректировки.

В Госдуме рассказали о планах скорректировать пенсионную реформу
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Данный аспект входит в «народную программу» партии «Единая Россия». Журова отметила, что документ включает в себя предвыборные обещания фракции, которые в ходе съезда уже утвердили. Значительную часть программы составляют меры помощи семьям — данное направление является приоритетным. Об этом ранее также говорил президент Владимир Путин.

«Я сейчас не скажу, что по пенсионной реформе, например завтра будет какая-то сразу отмена, но корректировки точно будут», — приводятся в материале слова Светланы Журовой.

Ранее в Госдуму группа депутатов КПРФ во главе с ее лидером Геннадием Зюгановым и сенатором Василием Иконниковым внесла законопроект о снижении с 1 января 2022 года до прежнего значения возраста, дающего право на назначение страховой пенсии по старости.

Однако правительство не поддержало его, сославшись на «отсутствие объективных обоснований».

Личный счет,Василий Иконников,Светлана Журова,Геннадий Зюганов,Владимир Путин,КПРФ,Единая Россия,Госдума,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители