В Госдуме рассказали о планах скорректировать пенсионную реформу

Депутат Госдумы восьмого созыва Светлана Журова в прямом эфире программы «Царьград. Главное» рассказала, что пенсионную реформу ждут корректировки.

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Данный аспект входит в «народную программу» партии «Единая Россия». Журова отметила, что документ включает в себя предвыборные обещания фракции, которые в ходе съезда уже утвердили. Значительную часть программы составляют меры помощи семьям — данное направление является приоритетным. Об этом ранее также говорил президент Владимир Путин.

«Я сейчас не скажу, что по пенсионной реформе, например завтра будет какая-то сразу отмена, но корректировки точно будут», — приводятся в материале слова Светланы Журовой.

Ранее в Госдуму группа депутатов КПРФ во главе с ее лидером Геннадием Зюгановым и сенатором Василием Иконниковым внесла законопроект о снижении с 1 января 2022 года до прежнего значения возраста, дающего право на назначение страховой пенсии по старости.