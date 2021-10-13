ПФР назвал причины для отказа в пособии

Самая частая причина отказа в получении пособий беременным женщинам и семьям с детьми в возрасте от 8 до 16 лет — наличие у российской семьи дохода, превышающего величину минимального прожиточного минимума на душу населения (22%), сообщает URA.RU со ссылкой на Пенсионный фонд России по Рязанской области.

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Далее идут отсутствие нужных документов в установленные сроки, наличие у семьи от двух автомобилей, отказ из-за предоставления недостоверных данных. Замыкает пятерку отказ из-за достижения ребёнком 17 лет.

Как отмечают в ПФР, на исправление ошибок дается пять рабочих дней. Эксперты фонда советуют включить уведомления в личном кабинете на портале Госуслуг, куда передаются сообщения о необходимости исправить заявление или предоставить дополнительные сведения.

Как сообщалось ранее, право на единовременную выплату всех пенсионных накоплений имеют определенные категории россиян. Получить сразу все средства пенсионных накоплений смогут граждане, которые родились в 1967 году и позднее, а также мужчины 1953-1966 годов рождения и женщины 1957-1966 годов рождения. При этом необходимо обязательное официальное трудоустройство в период с 2002 по 2004 год, при котором отчислялись страховые взносы.