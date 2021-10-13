Грамотно вложить деньги в ремонт: Правила успешного инвестирования

На что обратить внимание, чтобы грамотно благоустроить свой дом, "Российской газете" рассказал член Экспертного совета по строительству, промышленности стройматериалов и проблемам долевого строительства при Комитете Госдумы РФ Кирилл Аксенов.

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Отделать на совесть

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Основа качественного ремонта и самая дорогая его часть - это черновая отделка. Для этого этапа работ лучше использовать материалы от проверенных производителей.

Экономия на сухих смесях для стен может повлиять на долговечность ремонта. При условии качественно проведенных работ, оштукатуренные стены не потребуют ремонта на протяжении многих лет: до 30 и более.

Но есть и "минусы" штукатурки. Если перепады стен велики, то может потребоваться много материала, сами работы будут сложными и долгими, соответственно, это ударит по карману и отразится на времени проведения ремонта.

В случае, если стены неровные или требуют утепления, то лучше рассмотреть вариант работ с гипсокартоном. Но стоит помнить, что в очень влажных помещениях лучше использовать штукатурку - она прослужит намного дольше.

Не вылететь в трубу

Следующая не менее финансово затратная часть в ремонте - это сантехника. Простой способ сэкономить, но при этом грамотно вложить средства - это использовать полипропиленовые трубы.

Полипропилен существенно дешевле шитого полиэтилена, но по эксплуатационным характеристикам не уступает: заявленный срок службы 50 лет. При выборе материала лучше брать многослойные армированные трубы, производителя только европейского, обращать внимание на рабочее давление (в маркировке цифра после букв PN должна быть не меньше 20) и температуру, которую он выдерживает.

В ГВС, циркулирующей по нашим трубам, много кислорода, что способствует разъеданию металла изнутри, поэтому для защиты обычные трубы оцинковывают. Кроме того, в воде много металлических примесей, которые оседают, особенно в полотенцесушителях. Самые дешевые модели изготовлены из черной стали, для них металлические примеси губительны, поэтому лучше использовать такие модели для частных домов, где вода чище.

Есть модели с антифризом: в таком случае эксплуатация будет дольше. Важный плюс, в том, что нержавеющая сталь не боится коррозии.

Сантехника на десятки лет

Выбирать сантехнику необходимо однозначно из проверенных производителей, особенно смесители.

Если хотите ванну, то обращайте внимание на особенности материала, из которой она сделана. В мире сантехники чугунная ванна - это классика, в долговечности и надежности которой никто не сомневается. Чугун отлично держит тепло и выполняет шумоизоляционную функцию. Такая ванна при правильной эксплуатации прослужит вам более 20 лет. Акриловые ванны так же надежны и долговечны, но здесь учитывайте толщину акрилового слоя: она должна быть не менее 6 мм, тогда ванна вам прослужит минимум десять лет.

Электрик - всему голова

В вопросе электрики важно найти грамотного эксперта. Электрик поможет сократить расходы. Он посчитает и подберет по вашему плану количество необходимого материала, просчитает нужный номинал автоматов. Если все сделать качественно, то срок службы электропроводки в среднем составляет около 25 лет. Для алюминиевых проводов - примерно 10-15 лет, а для медных - 20-30 лет.

Важные моменты: есть специалисты, которые просто закупают на всю разводку "стандартный" провод сечением 2,5 кв. мм - это не лучший вариант. Для осветительных приборов хватит бюджетного провода сечением 1,5 кв. мм., а вот для силовых линий, для пользования крупной бытовой техники, лучше выбирать жилы с сечением больше 6 кв. мм. Точно рассчитать, какие провода и сколько вам необходимо, помогут Правила устройства электроустановок.

Погода в доме

Качественные окна готовы греть вас и защищать от непогоды в среднем от 15 до 20 лет. Поэтому лучше уделить особое внимание этим конструкциям.

Во-первых, окна выгоднее заказывать у производителя, а не у фирмы-установщика, и покупать не по штучно, а сразу на всю площадь помещения.

Также распространенная ошибка - гнаться за таким показателем, как количество камер. Многокамерные стеклопакеты - не гарант теплоизоляции в квартире.

Температуру понижают "мостики холода", которые в самой раме. Кроме того, сами конструкции и параметры стекол тоже разнятся. Важно: "мостики холода" должны быть дополнительно изолированы, рамы сделаны из древесины или пластика, а не из стального профиля. Грамотный монтаж так же продлит жизнь вашим окнам и вы не будете вспоминать о них много лет.

Бригада с гарантией

Еще одна статья расходов, в которую лучше направить свои денежные средства, не прибегая к экономии, - это оплата работы строительно-ремонтной бригады.

Есть несколько стратегий поведения с рабочими. Первая - это заключить договор с проверенной компанией на полный или частичный ремонт. В таком случае документально зафиксированные отношения защищают вас от негативных моментов.

Например, если во время проведения ремонтных работ, вы затопили соседей. Договор дает гарантию и возмещение принесенных убытков.

Если пригласить не зарегистрированных частников, то никто гарантий не дает, но ремонт будет стоить дешевле.