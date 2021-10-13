Раскрыт способ вернуть деньги за лекарства

Россияне имеют право получить социальный налоговый вычет за лекарства, назначенные врачом, сообщает «Прайм» со ссылкой на адвоката Евгения Рыжкова.

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По его словам, граждане могут рассчитывать на сумму вычета до 120 тысяч рублей за год. Вернуть деньги за лекарства можно двумя способами.

Необходимо до конца года, в котором были куплены лекарства, предоставить заявление о подтверждении права на социальный вычет, а также чеки и рецепты в налоговую инспекцию. Если препараты были куплены для родственников, то понадобится справка о составе семьи. В этом случае работодатель не будет удерживать налог с зарплаты. Через 30 дней с момента подачи заявления налоговый орган выдаст уведомление, которое нужно передать в отдел кадров.

Согласно другому способу, налоговый вычет можно получить в течение трех лет. За этот период в налоговый орган нужно подать заявление о возврате излишне уплаченного НДФЛ и тот же пакет документов. Расходы на лекарства будут возвращены в пределах суммы уплаченного НДФЛ, но не больше 120 тысяч рублей.