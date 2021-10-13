Раскрыт способ вернуть деньги за лекарства

Россияне имеют право получить социальный налоговый вычет за лекарства, назначенные врачом, сообщает «Прайм» со ссылкой на адвоката Евгения Рыжкова.
По его словам, граждане могут рассчитывать на сумму вычета до 120 тысяч рублей за год. Вернуть деньги за лекарства можно двумя способами.
Необходимо до конца года, в котором были куплены лекарства, предоставить заявление о подтверждении права на социальный вычет, а также чеки и рецепты в налоговую инспекцию. Если препараты были куплены для родственников, то понадобится справка о составе семьи. В этом случае работодатель не будет удерживать налог с зарплаты. Через 30 дней с момента подачи заявления налоговый орган выдаст уведомление, которое нужно передать в отдел кадров.
Согласно другому способу, налоговый вычет можно получить в течение трех лет. За этот период в налоговый орган нужно подать заявление о возврате излишне уплаченного НДФЛ и тот же пакет документов. Расходы на лекарства будут возвращены в пределах суммы уплаченного НДФЛ, но не больше 120 тысяч рублей.
Как сообщалось ранее, в России может заработать новый тип налогового вычета. Он будет предоставляться арендаторам квартир и домов, следует из проекта госпрограммы по обеспечению доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами до 2030 года, которую разработал Минстрой.